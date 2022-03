Motorista de carro invade ciclofaixa, atropela ciclistas e foge sem prestar socorro em Fortaleza

Motorista de um carro invadiu a ciclovia da avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, atropelou duas ciclistas e fugiu sem prestar socorro na noite do último domingo, 6. As informações são da Polícia Civil, que seguirá acompanhando o caso.

Uma das vítimas registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia do 13º Distrito Policial, mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das envolvidas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

13º Distrito Policial (DP): (85) 3101 3531

