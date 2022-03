Moradores relatam tiroteio no bairro Sapiranga na madrugada desta quarta, 9

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foi chamada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Sapiranga

O bairro da Sapiranga, em Fortaleza, teve um tiroteio na madrugada desta quarta-feira, 9. A situação de insegurança tem assutado moradores, uma vez que desde a chacina do dia 25 de dezembro do ano passado, o lugar tem tido registros cotidianos de troca de tiros, conforme O POVO apurou.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foi chamada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Sapiranga. Na ocasião, ninguém foi preso.

A SSPDS ainda ressaltou por nota que composições da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) realizaram incursões na área.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181,

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911

