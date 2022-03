Escola de Fortaleza recebe reforço no policiamento após supostas ameaças

Em áudios e vídeos recebidos pelo O POVO, pais e alunos demonstram medo com as ameaças que circulam nas redes sociais. SSPDS recomenda que B.O seja feito em caso de ameaças concretas

Uma escola do bairro Montese, em Fortaleza, recebeu reforço no policiamento nesta quarta-feira, 9, após circularem áudios com supostas ameaças à comunidade escolar. Em vídeos e áudios recebidos pelo O POVO, um aluno diz que evitaria ir à escola hoje devido às ameaças. Já um responsável chegou a ir até a unidade de ensino para levar uma aluna para casa. Policiais militares que foram ao local disseram que as aulas ocorreram normalmente.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) orienta que, em casos de ameaças concretas, um Boletim de Ocorrência (B.O) seja registrado em uma unidade da Polícia Civil. A pasta acrescenta que a área onde a escola fica conta com policiamento ostensivo, além da parte investigativa e de inteligência realizada pelas forças de segurança. Há, inclusive, a atuação do Grupo de Segurança das Escolas (GSE), que faz parte do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

11º Distrito Policial (DP): (85) 3101 2954

