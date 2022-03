Criminosos roubam restaurante no bairro Vila Velha, em Fortaleza

Ação criminosa foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Imagens deverão auxiliar os trabalhos policiais de identificação dos suspeitos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um roubo cometido por dois homens na madrugada dessa terça-feira, 8, em um restaurante no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Na ocasião, os criminosos teriam chegado ao local e roubado dinheiro e pertences de funcionários.

Imagens das câmeras de segurança do local flagaram a ação criminosa e vão auxiliar os trabalhos policiais. Segundo a PCCE, é de grande importância que as vítimas comparecerem à unidade policial para prestar mais esclarecimentos sobre o crime, a fim de ajudar na identificação e prisão dos suspeitos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

17º Distrito Policial (DP): (85) 3101 2497

