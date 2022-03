Público se diverte com contação de histórias em praça de Fortaleza neste sábado

Encontro faz parte da segunda e última fase de divulgação do "O Guardião da Praça", projeto idealizado pela jornalista Alê Oliveira. Houve contação da história de mesmo nome, que traz uma relação com as as praças, as árvores e a cidade de Fortaleza entre o público infantil. Episódios do podcast estão disponíveis nas plataformas de streaming

As famílias dos bairros Luciano Cavalcante e Jardim das Oliveiras tiveram uma grata surpresa neste sábado, 5, com um evento de contação de histórias. O intuito do encontro foi o de fortalecer a convivência das crianças com as áreas verdes e espaços abertos de Fortaleza e incentivar o imaginário dos pequenos através da apresentação. Hoje, a iniciativa idealizada pela jornalista Alê Oliveira aconteceu na Praça da Longevidade, com a presença de pais, responsáveis e das crianças.

Encontro faz parte da segunda e última fase de divulgação de "O Guardião da Praça", projeto fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal da Prefeitura de Fortaleza (Secultfor). A primeira parte da iniciativa consistiu na divulgação do podcast de mesmo nome em serviços de streaming. Os cinco episódios, já disponíveis, trazem uma história de afeto com as as praças, as árvores e a cidade de Fortaleza para o público infantil.

Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza ressalta importância da 3ª dose contra Covid-19

Maré de até 3 metros é observada na Praia de Iracema nesta sexta, 4; veja fotos das ondas

Prefeitura remove construções de comerciantes do Poço da Draga, em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Residente do bairro Varjota, Lívia Manzolillo revisitou a Praça da Longevidade motivada pela contação de histórias. Ela trouxe a pequena Mariana, de 3 anos, para curtir o espaço. "Acho muito interessante quem faz contação infantil, pois fazemos tão pouco isso hoje em dia, com as crianças em telas. Resolvi vir hoje porque é um momento de ficar fora dessas tecnologias", comentou a jornalista.

Entre a retomada da ocupação dos espaços abertos na Capital em uma pandemia, Alê chama a atenção para um fato: as praças são melhores que os shoppings para as crianças — análise, inclusive, trabalhada no segundo episódio da audiossérie. Após meses de isolamento, Lívia vem voltando a frequentar esses ambientes. "Agora, eu tento levar a Mariana para lugares abertos para que ela consiga ampliar as relações sociais dela. Tento levar a Mariana para ela ver gente, vida e mundo", conclui a jornalista.

A contação deste sábado também trouxe novos visitantes para o espaço, dentre delas, a terapeuta Hortência Coutinho e sua filha Eva, de 2 anos. "Gostamos bastante, o espaço atendeu bastante às expectativas", comemora. "Uma coisa que priorizo bastante é ela presenciar esses espaços públicos, abertos, que ela tenha contato com outras crianças e outras pessoas".

Ao O POVO, Alê Oliveira conta os bastidores da produção: pesquisadora do campo da cidade, ela desenvolveu o interesse de estudar os espaços públicos da Capital desde projetos anteriores. A iniciativa atual trabalha em torno de um mistério que envolve um guardião de uma praça e o Ipê-amarelo, instaurado como Árvore Símbolo de Fortaleza em 2021. "O Guardião da Praça" levou em torno de 45 dias para ser executado e está distribuído entre episódios de três a cinco minutos.

A regionalidade e a conexão das crianças — moradoras reais dos bairros citados — com a Capital é uma das temáticas mais notáveis da produção. "Quando as pessoas de fora pensam em Fortaleza, pensam pelas praias. Mas elas não percebem que temos essa Fortaleza profunda: das pessoas, das praças, de colocar a cadeira na calçada e conhecer pelo nome", desenvolveu. "Há um espírito meio interiorano em Fortaleza que precisa ser preservado".

O Guardião da Praça

O que é: Uma audiossérie infantil que trabalha a relação entre praças, árvores e a cidade de Fortaleza para as crianças

Onde ouvir: nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, Pocket Cast, RadioPublic e Sticher.