Operação Lei Seca autua 49 condutores durante período de Carnaval em Fortaleza

Durante seis dias de fiscalização em Fortaleza, no período do Carnaval, a Operação Lei Seca, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), realizou 1.284 testes de alcoolemia. Destes, 49 condutores receberam autuação, sendo três com resultado positivo para ingestão de bebidas alcoólicas e 46 recusas, decisão a qual indica consumo.

As operações de fiscalização foram intensificadas com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e realizadas entre a noite de sexta-feira, 25, e a manhã de quarta-feira, 2.A ação tinha como objetivo inibir e punir o trânsito de motoristas alcoolizados no período equivalente às festas de Carnaval.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um condutor que desrespeita a lei tomando um copo de cerveja tem três vezes mais chance de morrer em um acidente do que um motorista sóbrio. O álcool torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a capacidade visual, o que contribui para acidentes com alto índice de severidade.

A Operação Lei Seca geralmente ocorre em feriados prolongados e tem como característica a intensificação da presença de agentes de trânsito nas vias com maior registro de acidentes e em polos geradores de tráfego. Além do monitoramento do fluxo na entrada e saída da cidade como as avenidas Bezerra de Menezes, Presidente Castelo Branco, Godofredo Maciel, Presidente Costa e Silva, Antônio Sales, Aguanambi e Via Expressa.



Legislação



Como a tolerância a álcool é zero no Brasil, o condutor de veículos automotores não pode ingerir nenhuma quantidade de bebidas alcoólicas. O teste de etilômetro é expresso em miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mg/l). A infração é considerada gravíssima com resultado inferior a 0,3 mg/l, aplicação de multa multiplicada por 10 (R$ 2.934,70) e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Em caso de recusa do teste de alcoolemia, se repetem as sanções acima. Já o resultado superior a 0,3 mg/l é crime de trânsito. Além das sanções já descritas, o motorista é conduzido à delegacia, onde a autoridade policial decidirá as medidas legais a serem adotadas.

Em todos estes casos, o condutor tem o veículo retido para apresentação de outro motorista habilitado e, caso contrário, poderá ter o veículo removido.



