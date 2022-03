Jovens do bairro Ellery preparam encenação da Paixão de Cristo 2022, evento não acontecia há 2 anos

Após dois anos sem realizar a encenação da tradicional manifestação religiosa cristã Paixão de Cristo, a qual ocorre durante a Semana Santa, o Grupo Juvenil da Sagrada Família se prepara para uma grande apresentação em 2022. A peça teatral é muito aguardada pela comunidade do bairro Ellery e percorre as principais ruas da região. A representação do calvário de Cristo deve acontecer na sexta-feira da Paixão, 15 de abril.

A encenação já mobilizou cerca de 50 crianças e adolescentes para este ano. Wescley Sacramento, responsável pelos ensaios e execução da peça 'Paixão de Cristo', falou sobre o projeto e da dificuldade de voltar após dois anos sem realizar o evento. “Tem sido um desafio muito grande para gente recrutar as crianças que nos últimos dois anos participaram, porque quem participou em 2019 cresceu um pouco e não tem tanto interesse em participar agora”, contou.

A 25ª apresentação da Paixão de Cristo organizada pela Associação dos Bairros Ellery e Monte Castelo tem como objetivo levantar debate sobre questões que envolvem a Campanha da Fraternidade (FC). Neste ano a Campanha trabalha em torno da educação, é a terceira vez que a temática será abordada. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998.



Na procissão pela comunidade, em cada estação, uma pessoa vai ler um texto sobre educação. Nestes textos terão cobranças por mais investimentos na educação e defesa das garantias dos direitos de educação básica aos cidadãos.



As inscrições para participar da encenação da Paixão de Cristo ainda estão abertas. Podem participar crianças e adolescentes na faixa etária de 7 até 18 anos de idade. Para ingressar no grupo, basta comparecer aos ensaios que acontecem aos sábados às 14 horas e nos domingos às 9 horas, na sede da Associação, no endereço Dr. Almeida Filho, 326, bairro Ellery.



“A comunidade se envolve bastante, lavando as roupas, outros costurando e confeccionando os figurinos e outros trabalham com a questão cenográfica. Essa cultura passou de gerações, são mais de 25 anos e hoje têm crianças filhos de atores dos primeiros anos da Paixão de Cristo encenando, então a gente está muito feliz com uma expectativa muito grande”, concluiu Wescley Sacramento.

