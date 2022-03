Movimento no comércio é abaixo do esperado por comerciantes na Messejana

Para alguns o "Carnaval" de 2022 está sendo um momento de descanso ou para frequentar folias em locais privados, mas para outros a rotina de trabalho permanece igual aos outros dias. O POVO esteve nos arredores da Igreja de Messejana, em Fortaleza, para acompanhar a movimentação no local e mostrar como os moradores estão passando este feriado.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 01.03.2022: Comércio em Messejana. Movimentação no último dia de carnaval na Beira mar e Messejana. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



No início do último mês, em fevereiro, o governador Camilo suspendeu pontos facultativos de Carnaval e recomendou que escolas e comércio funcionem normalmente durante o feriado. Na praça de Messejana, algumas pessoas estavam passando pela praça, entre os ambulantes e as lojas. Algumas lojas fechadas, outras abertas; algumas barracas de ambulantes desarmadas e outros comerciantes nas calçadas insistindo em ficar no local para conseguir vender algum produto.

Por volta das 11 horas desta terça-feira, 1º, a ambulante Antonia Pereira, 25 anos, já estava arrumando suas mercadorias para retornar para casa. O motivo de ir embora cedo é porque o movimento do comércio estava fraco no local. "Há pouco movimento, eu cheguei cedo, mas já estou indo embora. Nos dias normais, com movimento, eu costumo ir embora às 17 horas".

Durante o período de Carnaval, quando há de fato a comemoração do feriado, ela costuma ir para a casa da mãe, em Pitombeiras, Cascavel. Mas este ano, com o cancelamento da agenda local de festividades e as proibições do decreto, a mulher viu a oportunidade para continuar com seu trabalho: "Ambulante precisa estar trabalhando porque sempre tem alguém que quer comprar alguma coisa, mas hoje não teve".

A insatisfação com o movimento prosseguiu. O vendedor de frutas José Juarez, de 65 anos, contou que resolveu instalar sua banca na praça por causa das mensagens de incentivo, como o funcionamento normal das atividades em Fortaleza, devido ao cancelamento do carnaval. "Nos outros Carnavais, sem a pandemia, a Ceasa não abria, mas este ano abriu. Por isso resolvi trabalhar, comprando frutas novas para revender aqui", explica.

