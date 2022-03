Crime contra PM da reserva: MPCE muda versão e afirma que suspeitos queriam roubar arma

O Ministério Público do Ceará (MPCE) fez um aditamento, nesta terça-feira, 1º, ao documento enviado à Justiça, em que afirmava que o atentado contra o PM da reserva que aconteceu no sábado, 26, foi encomendado por um chefe de facção criminosa, que pagaria R$ 80 mil pelo homicídio. O MPCE retificou o modo como aconteceu o crime. O objetivo dos suspeitos, na verdade, era roubar a arma do militar. O documento deve ser remetido à Justiça, que decidirá se os dois homens permanecem presos.



Sobre o assunto PM é atingido por tiros em Fortaleza; 2 suspeitos de tentativa de latrocínio são presos

Morte de PM da reserva em Fortaleza teria sido encomendada por chefe de facção por R$ 80 mil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parecer do Ministério Público foi modificado pelo promotor de Justiça, retificando que os R$ 80 mil mencionados por um dos suspeitos, o Márcio de Jesus, era em relação a outro fato.

"Desta forma, verifica-se que incorreu em erro o representante do Ministério Público, fazendo desta forma, a devida retificação. Observe-se ainda que o crime se reveste de um hediondez ainda maior. Eis que os investigados tentaram matar o policial, tão somente para roubar-lhe a arma para a pratica de diversos crimes, como roubos e homicídios", relatou o promotor.

Primeiro documento dizia que mandante, chefe do CV, ofereceu R$ 80 mil para atentado contra PM

O primeiro documento apreciado pelo juiz afirmava que, de acordo com os autos, o valor a ser pago aos criminosos para a morte do sargento era de R$ 80 mil e que um dos presos, o Márcio de Jesus, era o chefe da facção Comando Vermelho e que seria o mandante da ação. Com isso, a Justiça homologou a prisão em flagrante de Marcio e Jorge, ambos presos por tentativa de latrocínio, e converteu a prisão para preventiva.

Com a retificação, ainda não foi informado se haverá uma nova decisão do juiz. Conforme apuração do O POVO, os R$ 80 mil mencionados durante o depoimento derivou de uma afirmação de um dos investigados, contando que teria sido convidado a participar de uma ação que renderia este valor, e que ele receberia R$ 1 mil. O homem afirmou ainda não saber que a intenção do grupo era roubar a arma do policial da reserva, mas suspeitou quando eles passaram três vezes seguidas na frente do local onde o agente seria abordado.

Na ocasião, os criminosos saíram do carro e abordaram o agente de segurança de 61 anos, que foi baleado e resistiu.