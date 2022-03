CGD investiga médico legista que venceu campeonato de pôquer enquanto estava de licença

O médico teria participado do campeonato de pôquer que distribuiu mais de R$ 40 milhões em premiações

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) investiga o médico legista Tales Alcântara Braga, que estava de licença médica desde o dia 6 de janeiro de 2021, e teria participado de um campeonato de pôquer em São Paulo, onde foi campeão com o recebimento de um prêmio em dinheiro. O campeonato aconteceu no dia 29 de novembro do mesmo ano.

O médico teria participado do campeonato de pôquer que distribuiu mais de R$ 40 milhões em premiações “O militar ou servidor civil que, em licença de tratamento de saúde seja flagrado realizando atividades ou outros trabalhos não condizentes com o seu estado de saúde, terá sua licença de tratamento de saúde suspensa e responderá processo administrativo”, informou a CGD, em nota.

Desta conforme, conforme o DOE, será instaurado um processo administrativo disciplinar. "Considerando que há nos presentes autos fortes indícios de autoria e materialidade de ações que, em tese, se subsomem nas transgressões disciplinares previstas no art. 103, alínea “b”, incisos I e XI e alínea “c”, inciso III da Lei 12.124/93. RESOLVE: I) Instaurar Processo Administrativo Disciplinar (Pad)", disse.

A defesa do médico ainda não se manifestou no processo.

