Saiba como participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Fortaleza

Serão realizadas audiências públicas virtuais com a população nos dias 24, 25 e 28 de fevereiro e no dia 1º de março

A Prefeitura de Fortaleza convoca os fortalezenses para audiências públicas virtuais voltadas para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O objetivo dos encontros é receber, da população, as prioridades para a cidade que podem guiar ações da Gestão Municipal em 2023. As audiências estão marcadas para os dias 24, 25 e 28 de fevereiro e 1º de março, através do Google Meet.

As audiências ocorrem em formato digital, nos horários da manhã e tarde. Os participantes serão divididos de acordo com as respectivas Secretarias Executivas Regionais. Assim, os participantes poderão eleger as principais demandas de cada bairro de Fortaleza. As pautas eleitas comporão o PLDO que, posteriormente, deverá ser apresentado à Câmara Municipal

Segundo Natália Rios, titular da Coordenadoria da Participação Social, as audiências públicas são importantes para a maior participação da sociedade civil junto ao poder público. "São reuniões em que os cidadãos e representantes do governo podem discutir assuntos de interesse público e coletivo. E que esses assuntos sejam priorizados, assegurados e respeitados", explica.

Como participar

As audiências públicas ocorrem entre 24 de fevereiro e 1º de março e serão realizadas pelo Google Meet. Os links de acesso serão disponibilizados por meio de grupos de WhatsApp já utilizados na comunicação entre a população e a Prefeitura de Fortaleza.

Confira o calendário e os links de acesso das audiências públicas:

24/02 - 14 às 15 horas (Regional 2)

Clique aqui para acessar a videochamada

25/02 - 10 às 11 horas (Regional 3)

Clique aqui para acessar a videochamada

25/02 - 14 às 15 horas (Regional 4)

Clique aqui para acessar a videochamada

28/02 - 10 às 11 horas (Regional 5)

Clique aqui para acessar a videochamada

28/02 - 14 às 15 horas (Regional 6)

Clique aqui para acessar a videochamada

01/03 - 10 às 11 horas (Regional 7)

Clique aqui para acessar a videochamada

01/03 - 14 às 15 horas (Regional 8)

Clique aqui para acessar a videochamada

01/03 – 15h30min às 16h30min (Regional 9)

Clique aqui para acessar a videochamada

02/03 - 10 às 11 horas (Regional 10)

Clique aqui para acessar a videochamada

02/03 - 14 às 15 horas (Regional 11)

Clique aqui para acessar a videochamada

02/03 – 15h30min às 16h30min (Regional 12)

Clique aqui para acessar a videochamada

03/03 – 9 às 10 horas (Regional 1)

Clique aqui para acessar a videochamada



