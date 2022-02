Homem que se passava por entregador é preso suspeito de puxar celular de vítima na rua

Com o homem, foram encontradas uma arma de fogo revólver calibre 32 e uma moto com registro de roubo

Na última terça-feira, 22, uma ação realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), fez a prisão em flagrante de um homem suspeito de tentativa de roubo. A ação aconteceu no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Além da prisão, uma arma de fogo, munições, uma bolsa de entregas por aplicativo e uma motocicleta com registro de roubo foram apreendidos.



A equipe do Raio deu início a busca logo após receber informações de uma tentativa de roubo que teria acabado de acontecer. Na ocorrência, o suspeito estaria numa motocicleta sem placa com uma bolsa de entrega de aplicativos e tentou puxar o celular de uma vítima, que andava pela via pública.

O homem identificado como Anastácio Werbesson Teodózio Silva, 27 anos, que possui antecedentes por roubo, posse de drogas e corrupção de menor, foi abordado. Com o homem, foram encontradas uma arma de fogo revólver calibre 32 e uma moto com registro de roubo.



O homem e os materiais apreendidos foram conduzidos ao 30° Distrito Policial. Na ocorrência, o homem foi autuado em flagrante por roubo e receptação. O suspeito segue sendo investigado por outros crimes da mesma natureza que foram registrados na região.

