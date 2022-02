Membros apodrecem sem geladeira em necrotério de hospital de Fortaleza

Vídeo no Frotinha da Parangaba mostra caixas com dedos e braços que apodrecem há entre cinco e oito dias. Após denúncia do O POVO, Secretaria Municipal da Saúde confirma que material foi retirado

Pedaços de pernas, braços e dedos apodreceram depois de serem deixados em necrotério do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba), em Fortaleza. A denúncia, recebida pelo O POVO nesse domingo, 20, aponta que não há geladeira para preservação dos membros e que as partes dos corpos estão há entre cinco a oito dias no local. Em vídeo, é possível ver larvas de insetos ("tapurus") sobre as caixas e no chão do espaço.



O necrotério, conforme a denúncia, fica perto de um refeitório e o mau cheiro pôde ser percebido até na parada de ônibus que fica perto da saída. A situação causa mal estar para profissionais que precisam passar pela área.

"Cheio de 'tapuru' onde colocam os corpos. Deixar criar 'tapurus' ali é um absurdo. Quando corta o membro de um corpo, deve ter uma geladeira, mas deixa na pedra, e do outro lado é o refeitório do hospital. Da parada de ônibus você sente o fedor que está lá dentro", relata a fonte, que preferiu não se identificar.

A direção do hospital foi comunicada da situação, no entanto, nada teria sido feito, segundo a denúncia. Também não foi providenciada a compra de uma geladeira para preservar o material humano.

O POVO demandou resposta à Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), por email, e o órgão respondeu que os membros são oriundos de procedimento cirúrgico de amputação. Segundo a pasta, os dedos, pernas e braços são acondicionados na unidade de saúde e ficam em caixas de madeira, embalados e identificados. Os membros permanecem no necrotério da unidade até o envio para cemitérios públicos para sepultamento.



Nesta segunda-feira, 21, após a repercussão do caso, O POVO confirmou que o material que estava com as larvas foi retirado do local.

