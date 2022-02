Centro de Referência sobre Drogas presta atendimento à população em terminais de ônibus

As ações começaram a ser mobilizadas para informar sobre o acolhimento e orientações à população em situação de rua e com problemas referentes ao uso de álcool

Ações começaram a ser mobilizadas para informar a população sobre o acolhimento e orientações à população em situação de rua e com problemas referentes ao uso de drogas. O projeto é coordenado pelo Centro de Referência sobre Drogas (CRD) e foi iniciado nesta segunda-feira, 21. A ação “CRD na Comunidade” começou pelo Terminal do Papicu e prossegue por mais cinco terminais. Os atendimentos acontecem das 9h às 12h.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 21.02.2022: Centro de Referência sobre Drogas (CRD) inicia ação educativa nos terminais de ônibus de Fortaleza. Terminal Papicu. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Os atendimentos nos terminais serão realizados na Unidade Móvel do CRD, por equipe multidisciplinar, com psicólogas, enfermeiras, assistentes sociais, advogadas e técnicas de Saúde. Um grupo de percussão percorre os terminais para ajudar na mobilização da população local e na distribuição de folhetos informativos, com orientações de acesso aos serviços da rede de orientação e apoio, quando necessário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Além das ações nos terminais de ônibus, o CRD na Comunidade vai realizar atendimentos quinzenais, nos bairros da Capital. Entidades e associações comunitárias podem solicitar os serviços pelo e-mail (crd@sps.ce.gov.br)", antecipa a técnica do CRD, Andrea Autran.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 21.02.2022: Centro de Referência sobre Drogas (CRD) inicia ação educativa nos terminais de ônibus de Fortaleza.Terminal Papicu. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



O CDR está ligado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A pasta informou que a ação busca se aproximar da comunidade. Para isso, fará uma escuta qualificada e atendimento personalizado, encaminhando a população atendida a serviços de saúde e pontos de vacinação, locais de alimentação e higiene, além de ofertar apoio jurídico e socioassistencial.

“Se a população em situação de rua e de vulnerabilidade social tem dificuldades de buscar os serviços públicos, o Estado leva os serviços às pessoas, nos locais e territórios onde estão. Assistir a quem mais precisa é o nosso objetivo. Ação semelhante é realizada pelo Caminhão do Cidadão, para emissão de documentação civil”, destaca a titular da SPS, Socorro França.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 21.02.2022: Centro de Referência sobre Drogas (CRD) inicia ação educativa nos terminais de ônibus de Fortaleza. Terminal Papicu. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Relação dos terminais de ônibus e datas

Terminal do Papicu – dia 21/2;



Terminal Antônio Bezerra – dia 23/2;



Terminal de Parangaba – dia 03/03;



Terminal do Siqueira – 04/03;



Terminal de Messejana – 08/03;



Terminal da Lagoa da Parangaba – 09/03.



Serviço

Centro de Referência sobre Drogas (CRD)

Endereço – Rua: Valdetário Mota, 970 – Papicu – Fortaleza

E-mail: crd@sps.ce.gov.br

Fone e WhatsApp: (85) 9.8439-4775

Tags