Homem que denunciou policiais por roubo de carro diz que foi agredido e ameaçado

Os agentes ainda agrediram o dono do estabelecimento, que também trabalha com revenda de veículos. Um mal-entendido em uma negociação teria motivado a ação

Dois policiais militares do Ceará são suspeitos de assaltar o proprietário de um lava-jato, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Conforme relato da vítima, que terá sua identidade preservada, eles estariam no local a pedido de um homem, com o qual a vítima realizava uma negociação envolvendo a revenda de um carro.

A vítima conta que os agentes a colocaram dentro de um veículo e circularam por alguns minutos. O homem denuncia ainda que foi agredido e que os policiais teriam tentar extorquir dinheiro por meio de aplicativos de bancos. Ao voltar ao lava-jato, os policiais teriam levado o carro do proprietário, de modelo Hilux, e dois celulares da marca Apple.

Segundo a vítima, que trabalha com revenda de veículos, a ameaça aconteceu após um mal-entendido em uma negociação, em que o comprador não pagou os valores combinados no prazo determinado. Ele teria uma loja automotiva em Cascavel, no Litoral Leste, e seria gerente de uma empresa de serviços financeiros.







