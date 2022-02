Frente Parlamentar discute problemas de conjuntos habitacionais de Fortaleza

Na tarde dessa quarta-feira, 16, o auditório vereador Ademar Arruda, localizado na Câmara Municipal de Fortaleza, recebeu diversas lideranças comunitárias para um debate sobre os principais problemas dos conjuntos habitacionais da Capital.

Inicialmente, o convite realizado pela Frente Parlamentar de Habitação, Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais da Câmara Municipal de Fortaleza buscava tratar sobre os desafios e problemas dos empreendedores dos conjuntos. Entretanto, diversas pautas entraram na fila do encontro.

Sobre o assunto Família Acolhedora: serviço assegura direitos básicos para crianças e adolescentes; entenda

Palivizumabe: imunizante garante proteção contra formas graves de vírus respiratório

Detran lança nova ferramenta de consulta da CNH; veja novidades dos serviços

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No local, além das lideranças dos conjuntos, também estiveram presentes vereadores que compõem a frente parlamentar, assim como o presidente da frente, vereador Lúcio Bruno (PDT), e representantes da Secretaria das Cidades, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger).

LEIA TAMBÉM| Obras do polo gastronômico da Sabiaguaba seguem apesar de embargo



A reunião abriu espaço para o levantamento de diversos temas, como o corte de energia realizado em alguns dos conjuntos e acusações de a penalização e, até mesmo, prisão de mulheres e idosos por questões ligadas a furto de energia. Também foram realizadas críticas a operações policiais realizadas nos conjuntos.

"É uma verdadeira 'Caixa de Pandora', os conjuntos habitacionais foram abandonados pelo Estado. É um verdadeiro vácuo. O Estado só nos visita com a polícia, uma visita violenta, armada e fardada", desabafa Sérgio Farias, morador do conjunto habitacional José Euclides, no Jangurussu, e representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Já para Roselange, conhecida como pastora Zoza, representante do residencial Maria Alves Carioca, na Granja Lisboa, a reunião serviu para dar voz aos moradores dos conjuntos habitacionais da cidade.

LEIA TAMBÉM| Câmara segue em silêncio sobre ação de cassação contra Ronivaldo



"Essa audiência pública é uma porta aberta para o povo e aqui é onde temos que expor o que estamos sofrendo lá na ponta. Espero que esse diálogo continue e que eles levem a sério todas as pautas que foram abertas hoje, que eles ouçam e possam se sensibilizar com a nossa situação", destaca.

Para o vereador Lúcio Bruno, presidente da frente parlamentar, o encontro foi avaliado como positivo. Ele promete dar andamento ao que foi discutido durante a tarde dessa quarta-feira.

"A ideia é pegar tudo o que foi falado e distribuir em pautas para darmos encaminhamento às secretarias responsáveis. Tivemos diversas pautas, não só dos empreendedores e vamos destrinchar isso em várias outras reuniões para buscar a solucão", explica.

Entre as principais demandas dos moradores dos conjuntos habitacionais estão: a suspensão de ações repressivas nos residenciais, presença de agentes públicos nos conjuntos habitacionais para regularização de comércios e problemas na rede de energia.

LEIA TAMBÉM| Governo do Ceará vai comprar energia do mercado livre para abastecer prédios públicos



Tags