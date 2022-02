Feira de adoção de animais é realizada em shopping de Fortaleza sábado

O Shopping Del Paseo vai sediar, no próximo sábado, 19, uma feira de adoção de cães e gatos. A iniciativa é uma realização do Abrigo São Lázaro e tem como objetivo estimular a adoção responsável e também arrecadar verbas para a ONG. O evento ocorre das 10 às 15 horas, no Piso L1 do shopping. A ação também pretende arrecadar alimentos e materiais de limpeza.

No local, estarão disponíveis para adoção dezenas de cães e gatos, entre filhotes e adultos. Os possíveis tutores também podem colaborar com a ONG com doações de ração, material de limpeza, massa de milho, fígado, frango e mortadela para os animais.

Há 29 anos, o Abrigo São Lázaro resgata e ampara cães e gatos à espera de um lar. Com mais de mil animais, a Instituição depende de doações para sustento. “O abrigo vive exclusivamente das doações daqueles que apoiam a causa. Nossos custos fixos são muito altos: clínica veterinária, energia, ração, material de limpeza, custo de pessoal, e nesse momento estamos sem água porque não conseguimos pagar”, explica a presidente da ONG, Bárbara Dantas.

Como adotar

Os interessados devem ser maiores de 21 anos e passar por uma breve triagem, Além disso, devem apresentar a documentação necessária, que inclui RG, CPF e o comprovante de residência. Para finalizar, o futuro tutor do animal deverá preencher um questionário para o acolhimento e assinar o Termo de Adoção Responsável.

Segundo a organização do evento, quem adotar um pet durante o evento, ainda vai ganhar o primeiro banho gratuito no Pet Shop Baby Dog e um voucher de 10% de desconto para almoçar no restaurante Companhia do Churrasco, válido para o dia 19 de fevereiro (mediante apresentação do cartão de adoção).

Serviço:

Feira de Adoção de Pets no Shopping Del Paseo

Data: 19 de fevereiro (sábado)

Horário: das 10 às 15 horas

Local: Piso L1





