Vídeo mostra suspeito de assalto abandonando comparsa baleado em avenida na Aldeota

Um vídeo de câmeras de segurança mostram o momento que o garupeiro de uma moto cai e o motociclista segue sem prestar socorro. O caso aconteceu na avenida Dom Luís, na Aldeota, na terça-feira, 15, e se tratava de uma dupla suspeita de realizar um assalto minutos antes. O garupeiro acabou sendo baleado pela vítima e deixado na via pelo comparsa.

Segundo a nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem não possuía identificação e morreu em via pública. A Polícia Militar esteve no local e muitos curiosos também se aglomeraram na via e realizaram filmagens do homem caído.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local. Um inquérito foi instaurado no DHPP e a 1ª Delegacia do Departamento apura as circunstâncias do caso.

