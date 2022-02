Unimed nega medicamento a paciente com câncer raro no pulmão

Adequado para o tratamento do câncer de pequenas células, o remédio pode custar até 30 mil reais a caixa; Unimed afirma negar o pedido pelo medicamento não estar listado na ANS

Internada no Hospital São Camilo com um câncer de pulmão raro, a paciente Renata Cardoso, 34, está tendo dificuldades para conseguir o medicamento alectinibe, recomendado para continuar o tratamento. Diagnosticada em novembro de 2021, Renata chegou a fazer três ciclos de quimioterapia até descobrir a necessidade de mudar a medicação.

Segundo a irmã, Rayana Almeida, o imbróglio está acontecendo porque a operadora de planos de saúde Unimed não está autorizando a entrega do medicamento, alegando alto custo. Cada caixa do remédio, que dura um mês, pode chegar a custar até 30 mil reais.

Diferente da quimioterapia e radioterapia, tratamentos convencionais contra vários tipos de câncer, o caso de Renata Cardoso necessita da “Terapia Alvo”, onde o tratamento usa drogas que atacam especificamente as células cancerígenas, é feita por comprimidos e é aplicada via oral, atacando diretamente o tumor, bloqueando a atividade do linfoma anaplásico quinase.



De acordo com Rayana, a justificativa dada pela Unimed foi de que a solicitação feita pelo médico não foi a adequada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que a bula do remédio não constava a indicação para o tratamento. “Quem dá a indicação do remédio não é a bula, mas sim o médico”, afirma.

Com prazo de 10 dias úteis para avaliar a autorização do medicamento, a família e amigos de Renata, observando a urgência do caso, resolveram fazer uma campanha de arrecadação para comprar uma caixa do remédio, enquanto aguardam a decisão da Justiça e da Unimed.

“Estamos correndo atrás, tivemos que arrecadar o dinheiro, fazer uma vaquinha para comprar uma caixa para que ela pudesse ter acesso ao tratamento o mais rápido possível. Graças a Deus temos uma rede de apoio de família e amigos surreal. Abrimos a vaquinha na última quinta-feira, se não me engano, e em 24 horas conseguimos o valor. Bem comovente a sensibilização. Sem isso não íamos conseguir”, explica Rayana.

Segundo Rayana, o custeio do tratamento é difícil para a maioria das pessoas. “Tivemos um grande problema com a Unimed. Estava pesquisando e vi que os planos normalmente recusam a solicitação deste medicamento por conta do preço. Ela vai ter que tomar o medicamento por tempo indeterminado. Para a pessoa custear um tratamento desse, tem que ter muito dinheiro. Os planos de saúde são obrigados a cobrir o remédio perante a lei. Mas o plano não quer autorizar", disse.

A Unimed Fortaleza, por meio da assessoria de imprensa, explicou ao O POVO que a solicitação da paciente foi negada pelo medicamento não estar listado nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



