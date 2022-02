Hospital Haroldo Juaçaba completa 2 anos aplicando radiocirurgia

Nessa segunda-feira, 14, o Hospital Haroldo Juaçaba (HJ), em Fortaleza, completa dois anos usando a técnica de radiocirurgia. A técnica é usada no tratamento contra o câncer em pacientes do Estado, se utilizando de feixes de radiação em dose única, precisa e focalizada para tratar tumores.



A radiocirugia tem o objetivo de evitar cortes, internações e demais desconfortos de uma cirurgia comum durante o tratamento de câncer em pacientes. Por meio da técnica, é possível também aplicar doses maiores de radiação e, por consequência, diminuir a quantidade de sessões e idas ao hospital necessárias.

Ao todo, mais de 500 casos foram tratados nos dois anos de implementação. Foram realizadas mais de 2.000 sessões de radioterapia estereotáxica (ou radiocirurgia), representando uma média de 4 sessões por paciente. Os protocolos são planejados por físicos médicos, tecnólogos e técnicos de radioterapia, sendo aplicados por médicos radio-oncologistas do HJ.

Além disso, a unidade hospitalar foi a primeira a utilizar a radiocirurgia no Ceará, permitindo novos tratamentos para o câncer que antes só eram realizados em estados do Sudeste do País. Ao todo, mais de 40% dos atendimentos no Estado por meio do HJ são oferecidos a pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também foram realizadas mais de 2.328 horas de prática em planejamento estereotáxico, além da entrega de dose por VMAT/IGRT 3D. Ainda, cerca de 21 novos casos são planejados a cada mês, mais de 35% dos pacientes são atendidos sobre sítio primário, mais 100 pacientes foram tratados com SBRT de próstata e mais de 170 pacientes foram tratados com radiocirurgia no Sistema Nervoso Central (SNC).

