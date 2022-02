Cinco armas de fogo são apreendidas na Sapiranga; local registrou chacina em dezembro

Durante a madrugada os moradores ouviram tiros. Houve prisões relacionadas ao caso. A operação foi da DHPP e do Core

Cinco armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil do Ceará, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, nesta terça-feira, 15. A ação foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e por meio do Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).



Revólveres, pistolas e armas longas estão entre o material apreendido. Suspeitos foram presos. A operação aconteceu durante a madrugada e movimentou a área. As pessoas ouviram tiros e ficaram amedrontadas.

Armas apreendidas na Sapiranga (Foto: divulgação/Polícia Civil )



Desde o caso da chacina da Sapiranga, no dia 25 de dezembro, durante uma festa de Natal, que deixou seis mortos, os moradores não têm paz na localidade. Todos os dias são registrados tiros durante a madrugada. Além dos serviços de transporte por aplicativo terem sido extintos da área, a vizinhança também é obrigada a conviver em meio as desavenças entre as organizações criminosas, que chegam a descobrir quem denuncia os tiroteios na área.

