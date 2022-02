Campanha coleta equipamentos eletrônicos em desuso para auxiliar na formação profissional de jovens

Uma campanha está sendo realizada pela Ibyte, por meio do projeto Ibyte Futuro, em parceria com o Instituto Idear, para coletar e reutilizar equipamentos eletrônicos em desuso pela população de Fortaleza. Os materiais doados serão reaproveitados pelo Projeto Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), em Maracanaú, para auxiliar na formação profissional de jovens assistidos pelo projeto.



Por meio do curso de informática ministrado no programa, os jovens aprendem a fazer manutenção de computadores, informática profissionalizante, robótica, além de desenvolver aplicativos. Após a formação dos alunos e recondicionamento dos materiais, os eletrônicos serão doados para instituições e programas de inclusão digital, como associações, centros comunitários e escolas públicas.

Família Acolhedora: serviço assegura direitos básicos para crianças e adolescentes; entenda



As unidades da Ibyte que estão recebendo doações podem ser encontradas no Shopping Iguatemi, Pátio Dom Luís, RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Via Sul Shopping, av. 13 de Maio (nº 477), North Shopping Fortaleza e av. Barão do Rio Branco (nº 1054). Serão aceitos notebooks, computadores, impressoras, tablets, mouses e outros equipamentos de informática que estejam em desuso.

Apesar de não estarem mais sendo utilizados, os equipamentos eletrônicos precisam estar em um estado em que seja possível reutilizá-los por meio de reparos. No ato da doação, que começou desde o dia 10 de fevereiro, vai ser solicitado ao doador assinar um termo que garante que o equipamento será usado pelo Instituto Idear.



