Policial militar recebe voz de prisão por abandono de posto em Fortaleza

Um cabo da Polícia Militar recebeu voz de prisão de uma tenente da mesma corporação por abandono de posto, em Fortaleza. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 9. O crime é previsto no Código Penal Militar.



O militar estava escalado para trabalhar em uma ocupação no bairro Floresta, no entanto, quando a tenente que fiscalizava os postos de serviço chegou ao local, ela encontrou um sargento no lugar dele, no entanto, não houve autorização para a permuta de serviço.

Conforme informações da ocorrência obtida pelo O POVO, o policial havia se apresentado para o serviço que começaria 6 horas desta quarta-feira, 9, e terminaria as 6 horas desta quinta-feira, 10.

O caso foi informado ao tenente-coronel responsável pela área e ao coordenador da Capita. Foi determinado que o oficial de serviço na Conselho de Justiça Penal Militar (CJPM) tomasse ciência dos fatos.

A tenente foi até o apartamento do policial e solicitou que o porteiro do prédio informasse da sua presença e que o militar se retirasse do interior do prédio. Quando ele desceu, ela deu voz de prisão ao policial e explicou os direitos dele. O PM foi levado ao CJPM para realização dos procedimentos legais.



