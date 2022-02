Homem é baleado no Siqueira; ele teria sido atingido após informar bairro onde morava

Um homem de 31 anos teria sido atingido com tiros depois de ser indagado por criminosos sobre o bairro onde morava, conforme investigação policial. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 9, na avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza. O local onde a vítima mora não foi informado.



O POVO apurou que a vítima usava tornozeleira eletrônica e foi abordada por criminosos que lhe perguntaram sobre o bairro onde ele morava. O homem então teria sido perseguido por um dos indivíduos. Um deles, por sua vez, teria efetuado os tiros.

A vítima caiu ferida e foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

O suspeito fugiu. A vítima seria natural do Rio Grande do Norte e foi identificada apenas como Carlos Eduardo. No entanto, ele estaria morando no Ceará há muito tempo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência de lesão corporal no bairro Siqueira.

De acordo com a SSPDS, o caso é apurado pelo 27° Distrito Policial (27º DP).

Denúncias

A SSPDS reforça ainda, em nota, que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101 5663, que é o telefone do 27° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tags