Casal é preso com quase meio quilo de cocaína no Centro de Fortaleza

Na última terça-feira, 8, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou, no Centro de Fortaleza, a prisão em flagrante de um homem e uma mulher, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a captura, quase meio quilo de cocaína foi apreendido com o casal.



A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistaram uma atividade suspeita advinda de um homem que estava parado em uma motocicleta. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele. O homem relatou que estava no local aguardando uma mulher, momento em que tentou efetuar fuga, no entanto, foi capturado mais à frente.

Diante da atitude do suspeito, outra equipe permaneceu no local da abordagem e observou quando uma mulher se aproximou. Ela foi abordada, e em sua bolsa, foram encontrados 450 gramas de cocaína.



A dupla e o material apreendido foram apresentados ao 34º Distrito Policial (DP), onde os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.



