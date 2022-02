Manhã de chuva e céu nublado em Fortaleza, nesta sexta-feira, 4

A primeira semana de fevereiro se encerra com o céu carregado de nuvens e o registro de chuvas em alguns bairros de Fortaleza. O cenário do tempo na Capital cearense vai de encontro com as expetativas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Para esta sexta-feira, 4, a Fundação prevê uma manhã de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva. Já nos períodos de tarde e noite, há baixa possibilidade de chuva.

Nesta manhã, às 9h, há registros de chuva nos bairros como Vicente Pinzon, Cocó, Benfica, Montese, Messejana e Paupina. Em bairros como Barra do Ceará, Vila Velha e Parquelândia, o céu está nublado com alguma expectativa de precipitação.

Em geral, as precipitações esperadas têm relação com a atuação de áreas de instabilidade atmosférica, efeito de brisa, bem como em razão de efeitos locais, tais como, temperatura e relevo. A expectativa é de condições mais estáveis de tempo em todo o Ceará. Além disso, em determinadas macrorregiões do Estado são esperadas apenas chuvas isoladas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

04-02-2022: Manhã de chuva no bairro Benfica, em Fortaleza. (Foto: Melissa Carvalho)



"A Funceme indica uma relativa melhoria nas condições para chuva, já que são esperadas precipitações em todas as macrorregiões, mesmo que ainda de intensidade pouco expressiva, majoritariamente", avalia a Fundação.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags