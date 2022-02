Fortaleza registra mínima de 25,5ºC nesta sexta-feira, 4

A manhã de céu nublado e pancadas de chuva nesta sexta-feira, 4, trouxe um alívio na temperatura em Fortaleza. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico (Funceme), a Capital registrou mínima de 25,5ºC. Já a máxima prevista é de 29º C.

No final de semana, a mínima prevista é de 24ºC. No sábado, a temperatura pode chegar a 32ºC e no domingo a 33ºC.

Durante esta sexta-feira, a tendência é de chuva em todo o Estado. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité a tendência as precipitações devem se concentrar no período da manhã e diminuir durante o período da tarde.

Na Ibiapaba, no Litoral Norte e centro-norte do Sertão Central e Inhamuns, as chuvas devem começar durante o período da tarde e seguir em alguns períodos da noite. Nas demais macrorregiões a tendência é de chuva isolada no final da noite de hoje.

As chuvas que estão previstas devem-se a presença de áreas de instabilidade e a efeitos locais, tais como, relevo e temperatura.

Previsão do tempo para o final de semana

Para o fim de semana, há uma expectativa de redução nas chuvas. A Funceme ressalta, entretanto, que ainda há probabilidade de precipitações em todas as regiões.

Sábado (05/02/2022)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Domingo (06/02/2022)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

