Bebês de até dois anos podem ter problemas dentários; saiba onde procurar atendimento em Fortaleza

Prefeitura oferece atendimento através do serviço Bebê Clínica Odontológica, que acontece em quatro postos de saúde de Fortaleza

Bebês de até dois anos podem ter problemas dentários. Para levar atendimento e mais orientações aos pais, a Prefeitura de Fortaleza oferece, em quatro postos de saúde, o serviço Bebê Clínica Odontológica. Os atendimentos acontecem nos postos Anastácio Magalhães (Regional de Saúde III), Virgílio Távora (Regional de Saúde I), Otoni Cardoso (Regional de Saúde VI), além da Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no Bonsucesso. O encaminhamento à especialidade pode ser feito em qualquer um dos 116 postos de saúde da Capital.

“Durante as consultas, além de verificar a dentição dos bebês e aplicar o flúor próprio para crianças, à equipe também conversa com os pais sobre alimentação, hábitos de higiene bucal e amamentação, aconselhando e orientando como evitar cáries e outros problemas dentais”, explica em nota da Prefeitura odontopediatra Thausy Frota, que atua no posto Anastácio Magalhães.

A gerente da Saúde Bucal da SMS, Janaína Rocha, explica que são realizados procedimentos preventivos e curativos, como em crianças com cárie.

Serviço



Bebê Clínica Odontológica - consultas de prevenção bucal

Encaminhamento por meio dos 116 postos de saúde da Capital

