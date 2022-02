De cuscuzeira a iPhone: veja lista de itens curiosos esquecidos no metrô de Fortaleza

Lugares públicos com grande circulação de pessoas geralmente são os locais onde mais se perdem coisas. O POVO obteve, por meio do Metrofor, que divulgou balanço dos materiais perdidos pelos usuários do transporte na Capital e no Interior, a lista dos 960 objetos esquecidos pela população durante todo o ano de 2021. Dentre as coisas perdidas, estão livros de autoajuda, bíblias, massa de cuscuz, samba canção e produtos de higiene.

O setor de achados e perdidos do Metrofor reúne objetos caros, como Ipad e Iphone, passando por materiais curisosos, como um ventilador, uma cuscuzeira, três massas de cuscuz, uma cesta básica com macarrão, arroz, cuscuz, sardinha e café, além de quentinhas entre os itens abandonados.

Além da cuscuzeira, da massa de cuscuz e do café que dariam perfeitamente para fazer uma "merenda" da tarde tipicamente cearense, os populares esqueceram ainda LP’s de brega e até um garrafão de vinho “lotado até a tampa”.

Veja lista de objetos curiosos deixados no metrô de Fortaleza:

- Bolsa vermelha com duas marmitas

- Capacete preto com adesivo “Fora Bolsonaro”

- Cuscuzeira

- 3 Massa de milho

- 1 Saco verde transparente contendo pacotes café e farinha

- Nécessaire róseo, com objetos de maquiagem e higiene.

- 1 Novo testamento e duas bíblias

- 1 Cesta básica com (Macarrão, arroz, massa de milho, sardinha, café... etc.).

- 1 Garrafão de vinho cinco litro

- 5 LP’S antigos de “brega”

- 2 duas samba canção

- 1 Tablet Ipad branco

- IPhone APPLE dourado

- 1 Ventilador 40 cm bco. Gelo



Todos os objetos encontrados são direcionados para o setor de achados e perdidos. De janeiro a dezembro de 2021, 51 objetos e documentos foram recuperados por seus donos. O número de resgates corresponde a apenas 5% do total encontrado.



Serviço



Para reaver os itens no metrô de Fortaleza, basta procurar diretamente os itens no Achados e Perdidos, pelo telefone (85) 3212 1069, ou presencialmente na Estação Chico da Silva.

As linhas do Metrofor que operam em Sobral e Cariri também possuem atendimento para devolução de objetos perdidos:

VLT do Cariri: (88) 3523 8407. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Local: Centro Administrativo.

VLT de Sobral: (88) 3677 2317. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Local: Centro de Controle Operacional do VLT de Sobral.

Linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe: 3212 1069. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Local: Estação Chico da Silva (Linha Sul).

