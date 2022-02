Coworking de Fortaleza se torna o primeiro do Brasil com o selo Lixo Zero

A empresa é uma das 19 do município a receber a certificação da Seuma. Cerca de 99% de todos os resíduos gerados no espaço são reutilizados

A Transforme Coworking é uma empresa colaborativa localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. Além de disponibilizar serviços de escritório para empreendedores, o local se destaca pela iniciativa sustentável. Isso por que, semanalmente, apenas 20g de resíduos são destinados para a limpeza pública. Com isso, a empresa se tornou o 1º Coworking Lixo Zero do Brasil. O foco em soluções ambientais também rendeu em 2018 e, novamente, em 2021, o selo de Empresa Amiga do Meio Ambiente, pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

A Transforme surgiu em 2017 e, desde o começo, a Coworking já adotava a premissa da reutilização dos resíduos produzidos no local. Segundo a empresa, ao todo, cerca de 99% dos resíduos gerados no espaço, frequentado por 25 pessoas, são destinados de forma correta. "Os resíduos recicláveis são enviados para cooperativas de reciclagem. Já os resíduos eletroeletrônicos, que são caracterizados como resíduo perigoso, são destinados para o projeto Robótica Sustentável, que usa os resíduos como metodologia de ensino", esclarece Rui Pedro, gestor ambiental e sócio fundador da empresa.

A Transforme ainda explica que os resíduos de papel higiênico são segregados e enviados para a compostagem de resíduos sanitários. Lá, o material se transforma em adubo para o plantio de mudas ornamentais no espaço. Segundo Vitória Gadelha, que também faz parte do time da Transforme Coworking, o espaço ainda composta os próprios resíduos orgânicos e de jardinagem. "Temos sistema de captação da água da chuva e dos ar-condicionados. Temos um Biodigestor instalado em nosso espaço, ele transforma resíduos orgânicos em biogás para cozinhar", explica a analista ambiental.

Comunidade sustentável

A composteira fica disponível para que os moradores depositem seus redíduos (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação )



Visando promover uma vizinhança sustentável, a empresa também desenvolveu o projeto “Vila Verde: Compostagem Urbana”, para incluir os moradores do bairro e incentivar a adoção de práticas sustentáveis. Segundo a organização do espaço, todos os moradores receberam uma cartilha de Educação Ambiental e um balde para armazenar e transportar o seu resíduo até a composteira. Como resultado do processo, é gerado o composto usado no jardim e distribuído pela comunidade da Transforme.

Empresa Amiga do Meio Ambiente



Atualmente, 25 trabalhadores frequentam o espaço (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )



Segundo a Seuma, o Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente do Município de Fortaleza é concedido às empresas que possuem ações visando à preservação do meio ambiente. Dentre os critérios levados em consideração, estão: a) Separação dos resíduos sólidos, com a destinação dos recicláveis para associações de catadores; b) Ações de compensação de carbono; c) Ações de educação ambiental junto aos empregados; d) Divulgação e comunicação com material educativo.

Atualmente, o selo é concedido a 19 empresas no município. A certificação é válida por dois anos, podendo ser renovado sucessivamente por igual período. Para conferir a lista completa de empresas contempladas pelo selo, clique aqui.

Empresas que desejam obter o selo devem fazer o requerimento disponível no Licenciamento Digital da Seuma. Para conferir detalhes da documentação exigida e do processo de solicitação, basta acessar o Canal Urbanismo e Meio Ambiente.



