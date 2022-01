Centro de Eventos registra segundo dia de filas e aglomeração em vacinação de crianças

Muitos pais reclamaram do descaso e da falta de sensibilidade, principalmente com crianças portadoras de comorbidades

Na manhã desta segunda-feira, 31, o Centro de Eventos de Fortaleza, maior ponto de imunização contra Covid-19 da Capital, exibiu mais uma vez grandes filas de crianças em busca de imunização. No fim de semana, foi registrada aglomeração e muita espera. De acordo com Mônica Damasceno, repórter da Rádio O POVO CBN, muitos pais reclamaram do descaso e da falta de sensibilidade, principalmente com crianças portadoras de comorbidades.



No portão D, entrada para o local de vacinação no interior do Centro de Eventos, era possível ver crianças no sol e uma longa fila se formando. A maior reclamação dos pais com filhos portadores de comorbidades é sobre desinformação e falta de organização. “Era pra ter uma organização para acomodar essas crianças para elas não ficarem aqui na área externa”, reclamaram alguns para Mônica.

Outro relato dos pais tem a ver com o agendamento. Alguns dizem que perderam a data do agendamento e que ligaram para o Centro de Eventos antes de ir até o local e foram informados que sim. Porém, no portão de entrada, tiveram a informação de que apenas os agendados de hoje poderiam entrar para se imunizar.

A mãe de uma criança de 5 anos, com autismo, contou que saiu do Planalto Ayrton Senna para chegar até o Centro de Eventos e precisou pegar dois ônibus. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que ligou antes de sair de casa para o Centro de Eventos e que os funcionários disseram que a vacinação estava ocorrendo normalmente, sem necessitar de agendamento. No entanto, ela foi barrada ainda na fila.

Veja o vídeo da fila nesta segunda na entrada do local de vacinação:

Secretaria da Saúde de Fortaleza



No domingo, após repercussões das longas filas, a assessoria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou vídeo coma a secretária Municipal da Saúde, Ana Estela Leite, que reconhece ter havido grande demanda de repescagem, o que teria causado o transtorno. Ela disse que nesse fim de semana a Secretaria trabalhou com uma repescagem para contemplar crianças faltosas. "Houve uma procura muito grande, longas filas. Reconhecemos e estamos nesse momento analisando novas estratégias para que isso não se repita", disse.

Sobre os relatos dos pais os quais disseram que foram orientados a ir até o Centro de Eventos, mesmo sem agendamento, a SMS diz que pode ter ocorrido um erro de comunicação. Segundo o órgão, a respecagem só acontece nos fins de semana e sempre com ampla divulgação.

