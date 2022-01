Centro de Eventos tem longas filas para vacinação de crianças contra Covid neste domingo, 30

Público enfrenta longas filas para vacinação de crianças contra a Covid-19 no Centro de Eventos neste domingo, 30. Além da espera, nas imagens é possível ver aglomeração de adultos e crianças na espera pela imunização. No salão do equipamento está sendo realizada a vacinação por agendamento de primeira dose, além de repescagem para as crianças de 5 a 11 anos que faltaram à data do agendamento.

Relatos indicam que a espera passa de três horas. A fila dá diversas voltas no salão e se estende até a parte externa do local.

"Tem tanto ponto na cidade, precisa aglomerar todo mundo aqui? Porque é muita gente, muita lotação em pleno pico de pandemia. Muitas crianças ficam aqui muito tempo. Estou com meu filho. Não tenho como sair para comprar uma água, alguma coisa para ele comer. Não posso deixar ele na fila só, nem vou perder o lugar na fila", relata Marcelo Bloc, que levou o filho João, 8, para receber a primeira dose.

Após duas horas de espera em pé, Marcelo passou pra outra sala, por volta das 16h40min, onde é feita a vacinação, e crianças e responsáveis aguardam a aplicação sentados. "Mas ainda há muita gente na frente".

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, mais de 23 mil crianças de 5 a 11 anos de idade foram vacinadas no município, desde o dia 15 de janeiro até a última quinta-feira, 27. Além da vacinação por agendamento, por ordem decrescente de idade e por comorbidade/deficiência permanente, crianças restritas ao leito e que estão em acolhimentos institucionais também receberam a primeira dose do imunobiológico.

O POVO enviou questionamentos para a assessoria da Secretaria Municipal da Saúde acerca da situação por volta das 16 horas deste domingo e aguarda retorno. Tão logo a demanda seja respondida, matéria será atualizada com a resposta da pasta.

