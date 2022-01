Programa Bolsa Esporte abre inscrições para mais de mil atletas; veja como participar

O edital do programa Bolsa Esporte, da Prefeitura de Fortaleza, foi lançado com 1.075 bolsas para atletas e 100 para treinadores. Os valores pagos, que variam entre R$ 300 e R$ 800, de acordo com a categoria do beneficiário, tem duração de 12 meses. Podem participar atletas com idade a partir de 8 anos, completos durante o prazo de início da vigência da bolsa. As inscrições começaram nessa quinta-feira, 27, e seguem até o dia 16 de fevereiro através do canal Esporte e Lazer.

O resultado da seleção, analisa por uma comissão técnica, deverá ser divulgado no dia 16 de março~.

Categorias



Bolsa Iniciante: 700 bolsas no valor de R$ 300

Bolsa Intermediário: 300 bolsas no valor de R$ 600

Bolsa Avançado: 75 bolsas no valor de R$ 1.200

Bolsa Técnico Intermediário: 80 bolsas no valor de R$ 400

Bolsa Técnico Avançado: 20 Bolsas no valor de R$ 800

Quem pode se inscrever

ATLETA | PARATLETA



- Com no mínimo 08 (oito) anos completos e no máximo 49 (quarenta e nove) anos a partir da data da abertura do edital;

- Paratleta não tem limite de idade de 49 anos;

- Que residam no município de Fortaleza por no mínimo 06 (seis) meses;

- Que não recebam qualquer bolsa pública municipal;

- Se até 18 anos, que esteja regularmente matriculado na rede de ensino público ou privado de Fortaleza, ou que já tenha concluído o ensino médio;

- Que já pratiquem alguma atividade física por no mínimo 06 (seis) meses.

TREINADOR



- Estar em atividade profissional, na função de treinador por no mínimo 02 (dois) anos;

- Ter treinado Atleta | Paratleta que participaram de competições desportivas oficiais nos últimos 05 (cinco) anos;

- Possuir algum vínculo empregatício, público ou privado com documento/declaração que comprove tal vínculo.

Serviço

- Horário de Atendimento: das 9h às 12h e das 13h às 18h

- bolsaesporte@secel.fortaleza.ce.gov.br

- (85) 3105.1349

