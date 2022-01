Cartografia da fé em Fortaleza revela de dados defasados a benefícios irregulares a empresas

Qual o tamanho de cada fé local? Templos evangélicos e católicos, os terreiros, mesquitas, centros espíritas, sinagogas, casas budistas e outros espaços de reverência. Por onde se espalham, onde estão mais concentrados no território da quinta metrópole do País?



Na cidade com sobrenome religioso, Fortaleza de Nossa Senhora d'Assunção, O POVO foi tentar mapear os credos e cultos, montar uma cartografia das religiões a partir do que os órgãos oficiais dispõem, além dos dados das próprias lideranças. Porém, o que pareceria fácil de constatar se confirma como um cenário cheio de informações imprecisas.

Ao todo, O POVO analisou dados com 89.286 empresas inscritas no Brasil pela Receita como templos religiosos, e após cruzar com bases da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), classificar os templos de acordo com a categoria de religiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), chegamos a um indicativo de mapa da fé na capital que é: excludente das religiões de matriz africana, reducionista das práticas espíritas e outras religiosidades, porém contundente ao mostrar a presença evangélica nos bairros com IDH mais baixos e católica nas regiões mais centrais da cidade.

Esse mapa dos territórios demarcados da religião em Fortaleza, mas não totalmente conhecidos pelas autoridades, é o tema de uma reportagem especial produzida pela Central de Jornalismo de Dados do O POVO - DATADOC. O material começa a ser publicado a partir desta sexta-feira, 28, antecipado para assinantes da plataforma O POVO Mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O especial será dividido em cinco episódios. A primeira apresenta o mapa indicativo dos credos, feito a partir do cruzamento de dados da Receita, Sefin e representações religiosas - das que têm informações sobre seu segmento. No segundo episódio, a denúncia de que empresas, que fogem do perfil de organização religiosa, surgem como beneficiários desse perdão de tributos.

O racismo religioso, com relatos contundentes, o que virou inquérito e processo judicial, o levantamento histórico a partir do que foi contado nas páginas do O POVO e a descrição minuciosa de como esse racismo acontece são conteúdos divididos nos episódios 3, 4 e 5. A publicação no O POVO Mais deve se estender até o dia 15 de fevereiro e na edição impressa do O POVO.



O primeiro episódio do especial já está no ar, exclusivo para assinantes O POVO Mais.