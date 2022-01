Em janeiro, Defesa Civil tem 125 ocorrências de risco de desabamento em Fortaleza

Os dados foram divulgados no relatório mensal de ocorrências do órgão, que contabilizam do primeiro dia do ano, até a manhã de hoje, 27

Em janeiro, até a manhã do dia 27, a Defesa Civil atendeu 174 ocorrências em Fortaleza, sendo 125 por risco de desabamento em imóveis, representando 71,4% dos números obtidos. Hoje, por conta das chuvas na Cidade, o órgão está trabalhando nas ruas para fiscalizar e orientar as residências em situação de alerta.

Das 125 ocorrências, 16 se concretizaram em desabamento. Nas últimas 12 horas, entre as 19h de ontem, 26, e as 11h de hoje, 27, quatro casos foram registrados, com a queda de uma laje no bairro Aerolândia; um incêndio no Vila União; um risco de desabamento na Bela Vista e um solapamento na Cidade dos Funcionários. Até o momento, a reportagem não teve resposta do Corpo de Bombeiros sobre registro de vítimas e feridos nos acidentes.

Além da grande parcela de ocorrências para riscos de desabamentos e desabamento que aconteceram, a Defesa Civil registrou em janeiro de 2022, 10 casos de alagamento, 11 de incêndio e quatro inundações em Fortaleza. Cinco ocorrências foram registradas na categoria de "outros", que engloba trotes, vistorias, monitoramentos, asfalto cedendo, vulnerabilidade social, solicitação de material, bueiros e crateras em via pública.

De acordo com o documento de tipologias disponibilizado pela Defesa Civil, riscos de desabamentos acontecem quando edificações sofrem avarias, provocados por fatores naturais, mistos ou antropológicos, podendo causar ou não a queda parcial ou total do imóvel. O risco ocorre quando a estrutura do edifício apresenta sinais de um possível colapso.





