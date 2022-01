Feira de produtos orgânicos é realizada em shopping de Fortaleza no próximo sábado, 29

Evento reúne produtos oriundos de pequenas propriedades do interior do Estado. Programação também inclui atividades para o público infantil

O shopping RioMar Kennedy realiza no próximo sábado, 29, a Feirinha de Orgânicos. No evento, os visitantes podem garantir frutas e legumes frescos, todos livres de agrotóxicos, além de doces e pães artesanais. O evento reúne cerca de 10 pequenos produtores de agricultura familiar e produção agroecológica da Rede EcoCeará. A ação ocorrerá das 7 às 12 horas, no estacionamento externo do shopping, piso E1.

A ação é resultado de uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA). De acordo com a organização do evento, todos os alimentos orgânicos são certificados e cultivados respeitando o meio ambiente.

Os produtos são produzidos em pequenas propriedades nas cidades de Capistrano, Mulungu, Aratuba e Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. Dessa forma, além de cuidar da saúde, o público também contribui com a renda e a economia local, incentivando a produção agroecológica familiar.

A ação conta ainda com a parceria da Colônia Ecológica Sesc Iparana. Durante o evento, a organização realizará uma programação gratuita de recreação infantil, orientações nutricionais e sobre arboviroses, oficina de compostagem doméstica e doação de mudas de plantas medicinais.



Sobre a Rede EcoCeará

A Rede EcoCeará reúne pequenos agricultores de produção ecológica e sustentável, promovendo a organização, troca de conhecimentos e articulação de espaços de discussões e comercialização da agricultura familiar. Desde 2017, a Rede conecta as famílias aos consumidores e às organizações públicas e privadas. Também são trabalhadas as questões de igualdade de gênero, a segurança e a soberania alimentar, o respeito ao Meio Ambiente e a adaptação às mudanças climáticas que afetam diretamente os agricultores e agricultoras do Ceará.

Serviço:

Feirinha de Orgânicos no RioMar Kennedy

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy, Fortaleza.

Estacionamento externo do shopping (próximo à entrada da Av. Olavo Bilac)

Quando: 29/01 (sábado)

Horário: 7 às 12h

Informações: @riomarkennedy





