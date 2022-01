Famílias aproveitam atividades gratuitas do Viva o Parque no Sítio Curió

Floresta do Curió é a primeira Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Estado e tem, semanalmente, atividades para o público infantil e adulto em um amplo espaço verde. Ainda, o espaço traz árvores e espécies de animeis de três biomas em um único espaço: Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado

Mais um domingo de atividades lúdicas e familiares foi realizado na manhã deste domingo, 23, no Sítio Curió. A unidade faz parte do projeto Viva o Parque, da Secretaria do Meio Ambiente (Seuma) em parceria com a iniciativa privada. Todos os domingos, das 8 às 12 horas, há atividades tanto para o público infantil quanto para o público adulto totalmente gratuitas.

Em uma manhã tranquila, o projeto contou hoje com atividades como zumba e distribuição de mudas de plantas para adultos; slackline e uma tarefa de construção de brinquedos com material reciclável para as crianças. Vários pais acompanharam a oficina infantil, entre eles a cearense Thaís Lima.

A moradora da Cidade dos Funcionários conheceu pela primeira vez o parque acompanhada da amiga Jéssica Mendes, que a convenceu a frequentar o espaço. Ao saber das atividades infantis, Thaís trouxe os filhos Noemi, 4, e Judá, de 7 meses. "É um lugar aberto, ao ar livre, então os riscos [de contaminação] são menores", comentou Thaís.

O espaço também conta com uma trilha ecológica para passeio. A Floresta do Curió é considerada a primeira Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Ceará - a Arie é definida como uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros.

Localizada no bairro com o mesmo nome, a área de 57,35 hectares delimita e protege o último enclave de Mata Atlântica em Fortaleza, caracterizada por ser uma vegetação de transição entre serra, mar e sertão. Ou seja, o espaço traz árvores e espécies de animais de três biomas em um único espaço: Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. "Só encontramos a Mata Atlântica aqui no Ceará em Serras. E aqui na Floresta do Curió, entre todas as unidades de conservação do Ceará, a Mata Atlântica é encontrada no parque", explica o assistente técnico do espaço, Pedro Victor.

Pela primeira vez no parque, Laís de Andrade veio conhecer a trilha ecológica acompanhada da filha Ísis de Andrade Carvalho, de 7 anos, e de outros familiares. "Nós moramos aqui perto, mas como moradora do bairro nunca tinha vindo. A pequena estava curiosa para conhecer e vim mostrar a floresta para ela", contou. "Tem muita diversificação de brincadeiras e atividades - principalmente para eles [as crianças]", comemorou. Neste domingo, 23, Ísis participou da oficina de atividades e do slackline, além de conhecer a trilha ecológica.

O projeto foi iniciado no Curió no final de 2019, mas ficou suspenso em quase todos os meses de 2020 devido à pandemia. Pedro, que também é um dos responsáveis pela administração do Viva o Parque no espaço, explica que o público também pode opinar sobre atividades que querem.

"Nunca tivemos nenhum acaso. Sempre é uma movimentação tranquila. Por ter sido a primeira unidade de conservação do Ceará, o Curió não é tão conhecido, diferentemente do Parque do Cocó", exemplifica o assessor. "Por estar dentro de um bairro que não é nobre, às vezes as pessoas do próprio bairro não conhecem o espaço. Elas passam e pensam que é algo privado, sempre perguntam se é pago. Mas é tudo totalmente gratuito", garante.

Projeto Viva o Parque - Arie Sítio Curió

Quando: Todos os domingos, das 8 às 12 horas

Onde: Avenida Professor José Arthur de Carvalho, s/n – Lagoa Redonda, Fortaleza

Telefone: (85) 3101 5550

Veja as atividades para o público adulto:

Massoterapia



Zumba

Aeróbica

Dança de Salão

Slackline



Veja as atividades para o público infantil:

Brincadeiras tradicionais

Jogos coletivos

Palhaços

Contação de Histórias

Teatro de Bonecos

Cama Elástica

Atividades Circenses

Pintura Facial

Oficinas de desenhos

Construção de brinquedos com material reciclável

