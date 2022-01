Homem é morto e adolescente de 16 anos é baleado no bairro Messejana

Um homem sem identificação foi morto e um adolescente de 16 anos baleado em Messejana, Fortaleza, neste sábado, 22. A vítima teria trocado tiros com um grupo criminoso e morreu no local. Já o adolescente também foi ferido, mas foi levado a um hospital de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com o sobrevivente foram encontrados 14 embalagens com cocaína, 10 embalagens com maconha, cinco munições calibre 380, duas munições calibre 38.

Sobre o assunto Mãe reconhece filho em vídeo de roubo e ajuda PM na apreensão do adolescente no Ceará

Mulher é presa com arma e drogas no bairro Granja Portugal, em Fortaleza

Motorista detido por atropelar ciclistas é solto após pagar fiança

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Equipes da 1ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram os primeiros trabalhos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local.

"Um procedimento foi instaurado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Sobre o homicídio, a 3ª Delegacia do DHPP investiga o caso. Diligências são realizadas visando identificar a autoria, bem como descobrir a motivação do crime", diz a nota do órgão.

Tags