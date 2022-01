Fortaleza disponibiliza intérprete de Libras para vacinação de crianças com comorbidades

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, neste sábado, 22, a vacinação de crianças com comorbidades ou deficiências permanentes, em nova etapa que ocorre no Centro de Eventos. Com objetivo de aumentar a qualidade do atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforçou o quadro de enfermeiras que aplicam a vacina, além de contratar intérpretes de Libras visando facilitar a comunicação com crianças com perda auditiva.

O coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial da SMS, Erlemus Soares, afirmou que a ampliação das equipes tem por finalidade oferecer atendimento humanizado para as crianças, em especial, para aquelas que possam apresentar maior resistência na hora de receber o imunizante. "Nós trouxemos mais enfermeiras para ajudar e fazer esse acolhimento mais humanizado para essas crianças, também trouxemos intérprete de Libras, que é super importante", disse.

Erika Pontes levou o filho Caio Éric Pontes, de 7 anos, que tem perda auditiva, para receber a vacina. "Ele não tá muito feliz com a ideia não, mas é o jeito", disse a mãe. Talita do Nascimento levou o filho Caio Jonas do Nascimento, de 9 anos, autista, para receber a vacina, e contou que o filho é imprevisível. "Às vezes, ele mostra o braço e diz 'eu tenho coragem, mãe', mas às vezes não quer de jeito nenhum", relatou.

Para lidar com o medo comum das crianças de receber a picada da agulha, a enfermeira Jamile Ribeiro dos Santos, 27, recorre à conversa e à distração. "A gente tenta conversar com as crianças, explicar a importância da vacinação, algumas entendem. Tem que ter paciência e calma, entreter, pedir pra não olhar a agulha, tentar distrair", explicou.

O acesso aos salões onde está montado o esquema de vacinação fica localizado na parte traseira do Centro de Eventos. Esta fase atende àqueles que indicaram comorbidades ou deficiência permanente no ato do cadastro na plataforma Saúde Digital, e ocorre simultaneamente à vacinação de crianças por idade. No local, também houve neste sábado, a repescagem para crianças que faltaram ao agendamento contra a Covid-19.



Lista de agendados

As listas nominais com os agendados para tomar a vacina podem ser acessadas no site Coronavírus Fortaleza. O agendamento também pode ser verificado no site Vacine Já e no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Para que a criança seja agendada, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital, ferramenta da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Documentos necessários

As crianças com comorbidades ou deficiências permanentes agendadas terão que apresentar, além dos documentos de identificação, o atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a priorização da vacina. Será necessário levar a cópia do documento comprobatório da comorbidade ou deficiência permanente para ser entregue aos vacinadores no ato da aplicação.

Os pacientes assistidos na Rede de Atenção Primária do Município (postos de saúde) e Psicossocial (CAPS) de Fortaleza podem apresentar a cópia impressa do Registro Eletrônico de Atendimento, com a estratificação de risco caracterizando a presença da comorbidade ou deficiência da criança.



Lista de comorbidades

No Plano Municipal de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, estão listadas as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde (MS). São elas:

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente

• Hipertensão arterial estágio 3

• Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

• Doenças cardiovasculares, tais como: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias

• Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Doenças neurológicas crônicas

• Doença renal crônica

• Imunocomprometidos

• Hemoglobinopatias graves

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática



Deficiência permanente

Conforme a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

