Idosa de 86 anos é morta a facadas no bairro Aldeota; filho é suspeito do crime

Uma idosa de 86 anos foi morta a facadas dentro de casa, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 19, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). O suspeito do crime é o filho dela, de 55 anos, que teria cometido suicídio em seguida.

A SSPDS informou ainda que a ocorrência foi atendida às 10h17min e o laudo pericial está em andamento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local do crime para realizar os primeiros levantamentos.

A invesigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257 4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

