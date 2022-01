Dono de restaurante de 61 anos é morto a tiros no próprio estabelecimento em Fortaleza

A vítima estava no restaurante quando foi atingida

Jurandi Alves Rego, de 61 anos, era proprietário do restaurante Recanto dos Coqueiros, localizado na rua Acre, no bairro Panamericano, em Fortaleza, e foi morto a tiros no próprio estabelecimento, na última terça-feira, 18.



A vítima foi atingida por pelo menos dois tiros. O proprietário morreu no local. Ele seria morador do Panamericano há aproximadamente 30 anos e teria inimizades, conforme a vizinhança.

A Polícia Militar foi acionada para o local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou os primeiros levantamentos.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

