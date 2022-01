Ação promove revitalização do Hospital Infantil Sopai com pinturas multicor

O Hospital Infantil Sopai (Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza) passará por ampla revitalização da sua estrutura externa. A ação é promovida em parceria com a empresa Hidracor, que doará 250 litros de tinta. O objetivo é que a nova identidade visual estimule as crianças, que muitas vezes passam longos períodos no hospital e têm o espaço como segunda casa. A previsão é que os serviços sejam iniciados ainda neste mês de janeiro.

Segundo Marcela Alcântara, Assistente Social e Relações Institucionais do Sopai, por se sentirem mais confortáveis, a inclusão das cores pode fazer com que os pequenos respondam melhor aos tratamentos. “O Sopai se tornou uma referência no tratamento infantil por entender que a recuperação de uma criança é muito mais do que um serviço médico eficiente. Envolve toda a rede interna de apoio e acolhimento. O ambiente humanizado e com cores tira aquela imagem pesada de um hospital e traz sensação de segurança à criança, contribuindo para sua recuperação”, destaca.

As cores serão usadas no ambiente hospitalar como ferramenta de humanização, além de influenciar no bem-estar de profissionais e pacientes, sobretudo crianças. A parceria integra um conjunto de ações de responsabilidade social que a marca Hidracor apoia com impactos positivos por meio das cores.

“Estudos comprovam que as cores influenciam no comportamento humano. Por isso, disponibilizamos o portfólio da Hidracor, para renovar a fachada do hospital. As cores aguçam a imaginação infantil, trazem novas sensações e proporcionam um lugar mais alegre, determinantes para melhorar o dia a dia das crianças”, explica Magaly Marinho, gerente de marketing do Grupo Iquine, empresa que detém a marca Hidracor.

Com mais de 50 anos de fundação, o Sopai é considerado o maior centro de pediatria do país em atendimento médico gratuito de crianças. O hospital atende pacientes da Capital e oriundos de outros municípios cearenses. Em média, a unidade de saúde realiza cerca de 15 mil consultas e 1.500 internações mensais com idade entre 0 e 17 anos, a grande maioria destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS).



