Seis postos de Fortaleza abrem para atendimento exclusivo de síndrome gripal neste domingo, 16

Seis postos de saúde da Capital vão manter o funcionamento voltado para os casos de síndrome gripal neste domingo, 16. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, os atendimentos se concentraram em demandas de urgência e emergência. Por conta da programação especial, não haverá aplicação de vacinas de rotina nas unidades.

Confira a lista de postos que funcionam neste domingo (16/01):

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1670 - Rodolfo Teófilo)

Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 - Itaperi)

Siqueira (Rua Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

Conforme comunicou a Prefeitura, as unidades de saúde contam com equipes compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Esses profissionais atuam no acompanhamento de pacientes com síndrome gripal, incluindo os casos suspeitos e confirmados da Covid-19. A farmácia das unidades também continua em funcionamento.

Além dos postos, o município também conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com funcionamento 24h por dia, que realizam atendimentos de urgência e emergência para casos semelhantes.

