Avião que saiu de Fortaleza precisa retornar após problema no cockpit

Uma aeronave da Gol, que saiu de Fortaleza rumo a Salvador, na Bahia, precisou retornar para realizar manutenção na tarde deste domingo, 16. O piloto do voo GLO 1886, que partiu do Aeroporto Pinto Martins, detectou “um pequeno ruído no cockpit (cabine de pilotagem)” pouco tempo depois de levantar voo.

Em nota enviada ao O POVO, a Gol confirmou o problema e informou que “a tripulação conduziu os procedimentos conforme preconizado”. “O pouso ocorreu normalmente e os passageiros foram reacomodados imediatamente em outra aeronave para prosseguirem ao destino”, continuou.

O voo estava com a decolagem programada para às 12 horas deste domingo, retornando minutos depois. O novo voo saiu da Capital cearense por volta das 15 horas, conforme informações compartilhadas com a reportagem.

Ainda conforme a nota da Gol, a empresa informou que “que todos os procedimentos foram realizados com foco na segurança, valor número 1 da companhia."



