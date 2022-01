Colaboradores de hospital público de Fortaleza trocam cartões escritos à mão

Ação teve início durante as datas festivas do fim de 2021; mais de cem cartões foram escritos

Profissionais do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), receberam cartões com mensagens de reconhecimento escritas pelos companheiros de trabalho durante as comemorações do fim do ano de 2021. Um painel foi instalado no dia 15 de dezembro no hospital e os cartões começaram a ser fixados no mesmo dia.

“O objetivo era fazer com que os funcionários se sentissem incentivados, abraçados. Acredito que funcionou”, afirma a diretora-geral do HMJMA, Silvana Furtado Sátiro.



O mural ficou disponível até o dia 10 de janeiro para a fixação dos bilhetes. Mais de cem cartões foram escritos e, ao longo desta segunda semana de janeiro, os profissionais recolheram os bilhetes e os levaram para casa.

“Quem não gosta de receber uma mensagem de um colega, seja aquele que já é seu amigo ou aquele pelo qual você passa todos dias, mas nunca teve a oportunidade de conversar? Vamos apenas dizer que esse mural foi nossa rede social de fim de ano e que fez muitos colaboradores felizes”, complementa a diretora-geral da unidade.

Gratidão pelos momentos vivenciados em grupo

Lise Sátiro Silva, que atua na Unidade de Gestão de Pessoas da unidade hospitalar, ressalta que escreveu os cartões para agradecer à equipe pelo companheirismo em momentos difíceis passados por todos em 2021. "Eu optei por escrever dois cartões. Ela [a equipe] dividiu comigo momentos difíceis em que nós lutamos contra a Covid-19", conta.

O ano de 2021 também foi um ano muito especial para Lise, apesar da situação caótica: ela terminou a sua segunda graduação, iniciou uma especialização e casou.

Lise Sátiro compartilha a imagem do cartão que escreveu em homenagem a sua equipe (Foto: Arquivo pessoal)



Ela também escreveu um segundo cartão para a sua colega Geysa Cunha Albuquerque, que é a coordenadora do serviço social do hospital. Segundo Lise, Geysa teve um papel importante em sua segunda formação, pois mesmo em meio aos afazerem de seu setor, ela a orientou em seu trabalho de conclusão de curso (TCC). "Ela tinha que estar acompanhando as enfermarias, os pacientes e os familiares desses pacientes. Mesmo com todo o trabalho, ela conseguiu me dar atenção e tirar minhas dúvidas", conta Lise.

Geysa conta que se sentiu lisonjeada em ter sido lembrada. “Uma mensagem escrita à mão… É muito bom receber esses cartões. É um reconhecimento do nosso trabalho; é como a confirmação de que as pessoas percebem nossa atuação. E também a questão da amizade, da parceria, da presença, do acolhimento. Tudo isso está presente nas mensagens e é compensador saber que fazemos a diferença”, destacou.

