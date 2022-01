Feira de orgânicos ocorre em shopping de Fortaleza neste sábado

O estacionamento externo do shopping Riomar Kennedy recebe neste sábado, 15, a Feirinha de Orgânicos. O evento reúne pequenos agricultores de produção agroecológica da Rede EcoCeará e ocorre das 7 às 12 horas.

São vendidos produtos orgânicos certificados, cultivados sem agrotóxicos. A ação é realizada em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema) e é quinzenal. No último sábado deste mês, 29 de janeiro, os produtores voltam ao local.

No espaço, serão mais de dez produtores de frutas, legumes, doces e pães artesanais. São, em sua maioria, mulheres agricultoras das cidades de Capristano, Mulungu, Aratuba, Aquiraz, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. O público é convidado a levar suas próprias sacolas.

A Feirinha de Orgânicos também conta com programação gratuita de animação infantil e contação de histórias para as crianças.

Rede EcoCeará

A Rede EcoCeará reúne mais de 50 famílias de agricultores e agricultoras localizadas na Serra da Ibiapaba, no Sertão de Quixadá e no Maciço do Baturité. Surgiu em novembro de 2017, a partir da necessidade de apresentar alternativas ao modelo de produção e consumo de alimentos convencionais. Integra agricultores e agricultoras, consumidores, e organizações públicas e privadas.

SERVIÇO

Feirinha de Orgânicos

Onde: Estacionamento externo do shopping (próximo à entrada da av. Olavo Bilac)

Quando: Sábados, 15 e 29/01

Horário: Das 7 às 12 horas

