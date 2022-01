Queima de estoque causa tumulto e correria nas unidades do Extra em Fortaleza

Com produtos em queima de estoque e descontos que podem chegar a 70%, os supermercados da rede Extra, em Fortaleza, se tornaram palco de cenas de tumulto e muita gritaria nesta segunda-feira, 12. Desde as primeiras horas do dia, dezenas de clientes se aglomeraram nas unidades da rede localizadas nos bairros Montese e Parangaba.

A correria dentro dos estabelecimentos foi registrada pelos próprios consumidores. Muitos reclamaram da desorganização e do intenso alvoroço registrado nos locais. Entre os itens mais procurados estavam carnes vermelhas, alimentos da cesta básica e bebidas alcoólicas. Imagens que circulam na internet mostram um funcionário do supermercado arremessando peças de cortes bovinos para um amontoado de clientes que disputavam a compra do alimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O encerramento das atividades do Extra Supermercados foi anunciado ainda em outubro do ano passado. Segundo o Grupo Pão de Açúcar, proprietário da marca, 103 lojas serão desativadas em todo o Brasil ainda no primeiro trimestre deste ano. Dessas, 71 serão transformadas em centrais de atacarejo e passarão a usar a bandeira Assaí.

Além dos descontos generosos nos preços de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e produtos eletrônicos, o Extra também oferece facilidades nas formas de pagamento. Para os clientes que possuem o cartão de crédito da empresa, as compras podem ser parceladas em até 30 vezes sem juros.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Prefeito José Sarto anuncia ações preventivas para a quadra chuvosa em Fortaleza

Hospital Doutor Oswaldo Cruz passa a atender beneficiários do IPM Saúde

Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Fortaleza

Duas mulheres são presas por esfaquear passageiros durante assalto a ônibus na Aldeota

Prefeitura anuncia ampliação de leitos para atender pacientes com Covid-19 e síndromes gripais

Em Fortaleza, 1.300 servidores da saúde estão com Covid-19 e foram afastados

Co-circulação de vírus e profissionais com Covid são desafios na 3ª onda em Fortaleza, diz secretária

Covid-19: pessoas sem CPF poderão se vacinar por meio ofício emitido pela Defensoria

Tags