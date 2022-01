Prefeito José Sarto anuncia ações preventivas para a quadra chuvosa em Fortaleza

Durante a live, foi informado que 20 unidades de saúde foram adequadas para receber pacientes com arboviroses (dengue, chikungunya e zika)

O Prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) se reuniu nesta terça-feira, 11, com órgãos e instituições municipais e estaduais para anunciar o plano de ações preventivas para a quadra chuvosa em Fortaleza. O diagnóstico é feito no ano anterior, seguido de ações de limpezas na cidade. O plano conta com recursos hídricos para limpeza, desobstrução de bocas de lobos, ações contra arbovirose, recuperação asfáltica e recuperação dos logradouros.



Além disso, durante a live foi informado que 20 unidades de saúde foram adequadas para receber pacientes com arboviroses (dengue, chikungunya e zika). A secretária da Saúde, Ana Estela, também falou das visitas domiciliares e visitas estratégicas em regiões com maiores infecções e criadores do mosquito da dengue.

"Mais de 40% dos reservatórios estão em locais de consumo próprio da água das pessoas. A gente pede que a população faça a sua parte. Cerca de 80% dos reservatórios para os mosquitos podem estar no seu quintal, por exemplo. Este ano a circulação viral começou antes da quadra chuvosa, o que não era esperado", comentou a secretária.

Já em relação à limpeza de Fortaleza, como ação preventiva, a Prefeitura anunciou que foram 5.430 bocas de lobo e 146 canais e lagoas limpos e desobstruídos na Cidade. Além disso, 11.755 árvores foram podadas e recolhidas.

Outros 83.266,45 toneladas de materiais foram retirados da rede de drenagem urbana. Segundo o prefeito Sarto, R$ 80 milhões de investimentos foram gastos somente na recuperação asfáltica e R$ 270 milhões na recuperação dos logradouros.

