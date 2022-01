Hospital Leonardo da Vinci suspende cirurgias eletivas para atender pacientes com síndrome gripal

O Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, suspendeu temporariamente todas as cirurgias não emergenciais para atender pacientes que apresentam quadros gripais graves. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a decisão foi tomada em decorrência do aumento de casos Covid-19 e de síndrome gripal.

“A iniciativa está prevista dentro do plano de contingência de enfrentamento à pandemia e ocorre para adequação da rede hospitalar para tratamento desses pacientes”, afirmou a pasta.

Esta é a segunda vez que o hospital, equipamento estadual, suspende as cirurgias desde o início da pandemia de Covid-19. Em julho de 2021, a unidade havia voltado a realizar os procedimentos após cinco meses de suspensão.

A superlotação das unidades hospitalares municipais e estaduais vem sendo observada desde o fim de 2021. Em nota enviada ao O POVO, a direção das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) disse que está tomando providências para suprir a demanda, com otimização e reforço nas equipes e processos de admissão e triagem dos pacientes.

As demais unidades também estão procurando soluções alternativas, como é o caso do Hospital Leonardo da Vinci.



