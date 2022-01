Polícia Civil e TJCE elaboram meios para gravação de depoimento em delegacias

As delegacias do Estado devem contar com a gravação em áudio e vídeo de depoimento de testemunhas, vítimas e suspeitos. A Polícia Civil informa haver um planejamento de modernização da instituição no qual está incluso o projeto de Procedimentos Digitais, “que possibilita o registro de ocorrências e a lavratura de procedimentos por videoconferência”. O valor estimado para levar a iniciativa para todo o Estado é de R$ 2 milhões, conforme a instituição. Não foi informado, porém, se há data para que a prática passe a vigorar em todo o Ceará.



O objetivo da iniciativa é fortalecer a prova testemunhal, mas, além disso, a ação deve também, conforme a Polícia Civil, “agilizar os atendimentos de plantão e otimizar a investigação de crimes”. Isso porque, com as videoconferências, policiais poderão realizar os procedimentos à distância, sobretudo, nos plantões no Interior. “Com os plantões sendo executados digitalmente, com uma equipe em uma central, é possível deslocar um maior efetivo, antes empregado nos plantões, para o trabalho investigativo”, diz a Polícia Civil.



Ainda segundo a corporação, atualmente, o projeto da Central de Procedimentos já funciona em fase de teste em duas delegacias de Fortaleza e em uma outra unidade localizada na região do Sertão de Crateús, que abrange nove cidades. “Todo o projeto é alinhado em tratativas com as demais instituições que compõem a persecução penal. Por fim, a PC-CE conclui que utiliza os avanços tecnológicos como aliados na qualidade da prestação do serviço público”.



A gravação de depoimentos já havia sido sugerida pelo Ministério Público Estadual (MPCE). Ainda em 2019, um estudo de viabilidade técnica havia sido elaborado pela Polícia Civil para definir a viabilidade da captação audiovisual de todos os depoimentos. Entretanto — segundo ofício enviado ao MPCE, datado de junho último e assinado pelo delegado Julius Bernardo, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (Detic) da Polícia Civil —, o projeto não prosseguiu por uma dificuldade externa à instituição.



O Portal do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), por onde tramitam os processos digitais, não permite a anexação de arquivos de áudios e vídeos por integrantes externos aos órgãos, como os delegados.

"As tentativas de entrega dos arquivos digitais em DVD não se mostraram uma medida indicada já que todo o inquérito é entregue de maneira digital, via sistema, e assim as mídias ficariam desvinculadas do restante dos documentos", diz o delegado no ofício. "Além disso, é necessário ambiente adequado para armazenamento de tal material probatório, com as devidas medidas de segurança para manutenção da cadeia de custódia".



Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) afirmou debater com a Polícia Civil uma solução para o problema. Conforme o TJCE, a partir de sugestão da PCCE, uma iniciativa deverá ser desenvolvida no início deste mês de janeiro, após os encaminhamentos e aprovação da área técnica: a anexação dos vídeos mediante links para download.



Como a sugestão ocorreu perto do recesso forense (que se iniciou em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro), continua o TJCE, e a iniciativa requer “tempo maior para analisar os requisitos de segurança e orientar servidores e magistrados plantonistas”.

Fortalecimento da prova testemunhal

A gravação de depoimentos pode vir a resolver um problema que o MPCE costuma enfrentar nos tribunais: a alegação de que depoimentos foram forjados. Foi o caso, por exemplo, de Yago Steferson Alves dos Santos, o “Yago Gordão”, apontado como um dos principais chefes da facção Guardiões do Estado (GDE), preso em 2018. Após constar em depoimento na fase de inquérito que Yago reconheceu a participação na organização criminosa, na fase judicial, ele voltou atrás e alegou ter sido torturado pelos policiais para assinar a confissão. Apesar disso, ele foi condenado, em março último, a 13 anos e 8 meses de prisão. Sua defesa recorreu da decisão, alegando, entre outros, ausência de provas contra ele.



